Antalya'da tarihi saat kulesine sprey boyayla adını yazan kişiye hapis cezası
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Antalya'da tarihi saat kulesine sprey boyayla adını yazan kişiye hapis cezası

29.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:19
Antalya'da tarihi saat kulesine sprey boyayla adını yazan kişiye hapis cezası

Antalya'da kentin simgelerinden tarihi saat kulesine sprey boyayla adını yazdığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "kamu malına zarar vermek" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da kentin simgelerinden tarihi saat kulesine sprey boyayla adını yazdığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "kamu malına zarar vermek" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Paşa Camii Sokak'ta bulunan saat kulesine 2 yıl önce sprey boyayla "Ramocan" yazdığı belirlenen Ramazan Y. hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesinin şikayeti üzerine Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava karara bağlandı.

Mahkeme, sanığa "kamu malına zarar vermek" suçundan bir yıl hapis cezası verdi.

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Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararı duyurdu.

Yaklaşık 2 yıl önce tarihi kuleye adını yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ramazan Y, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Sanık, mahkemedeki ifadesinde can sıkıntısıyla saat kulesine "Ramocan" yazdığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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