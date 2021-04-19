Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği bulunan 5 yağlı boya tablonun da bulunduğu çeşitli dönemlere ait 85 eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği bulunan 5 yağlı boya tablonun da bulunduğu çeşitli dönemlere ait 85 eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ikamet eden M.A.C. ve C.Y'nin ellerinde bulunan tarihi nitelikteki tabloları satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu araç Konyaaltı ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği olduğu belirlenen 5 yağlı boya tablo, 67 bronz sikke, 3 bronz yüzük, 2 gümüş yüzük, bronz vazo, bronz kandil, bronz terazi, bronz mühür, 2 bronz obje, 2 taş obje bulundu.

Gözaltına alınan M.A.C, C.Y, Y.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi eserlerin Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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