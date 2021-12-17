Antalya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında yapılan takip ile araştırmalar sonucunda, Döşemealtı ilçesinde tehditle vatandaşların ve kamunun mülkiyetinde olan bir kısım gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüphelinin gözaltına alınması ve adreslerinde arama yapılması konusunda İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği aktarılan açıklamada, "Bugün saat 07.00'den itibaren yapılan operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmış işlemlere devam edilmektedir." bilgisi verildi.

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri

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