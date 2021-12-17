Antalya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Antalya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
AA / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında yapılan takip ile araştırmalar sonucunda, Döşemealtı ilçesinde tehditle vatandaşların ve kamunun mülkiyetinde olan bir kısım gayrimenkulleri sahiplendikleri iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüphelinin gözaltına alınması ve adreslerinde arama yapılması konusunda İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği aktarılan açıklamada, "Bugün saat 07.00'den itibaren yapılan operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmış işlemlere devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Antalya'da dev hortum korkuttu! O anlar kamerada

Antalya'da dev hortum korkuttu! O anlar kamerada

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title