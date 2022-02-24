Antalya'da sobadan çıkan yangında baraka küle döndü

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Antalya'da sobadan çıkan yangında 2 odalı baraka yanarak küle döndü.

Yangın, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5920 sokak üzerinde bulunan iki odalı barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre; hurda toplayarak geçimini sağlayan Nevzat Yağız'ın yaşadığı barakadan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi. Baraka yangında kullanılmaz hale geldi ve adeta küle döndü.

Barakada yaşayan Nevzat Yağız ise yangının sobadan çıktığını belirterek, "Söndüremedik, itfaiye çağırdık. Ben tek yaşıyordum. İki odam vardı. Kullanacağım eşyalarım vardı hepsi yandı" sözlerine yer verdi. Uzaktan cep telefonu ile görüntülenen yangında alevlerin metrelerde yukarı çıktığı görüldü. - ANTALYA