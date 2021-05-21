Sebze yüklü tır devrildi
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Sebze yüklü tır devrildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Aksu ilçesinde şarampole devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde şarampole devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı.

Yabancı uyruklu Lago Bendeliani'nin kullandığı VA-100-GE plakalı sebze yüklü tır, Antalya-

Konya kara yolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü yara almadan kurtuldu, tırdaki sebzeler yolun kenarına döküldü.

Jandarma ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için tedbir aldı.

Sebze yüklü tır devrildi
Sebze yüklü tır devrildi
Sebze yüklü tır devrildi
Sebze yüklü tır devrildi
Sebze yüklü tır devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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