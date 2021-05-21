Sebze yüklü tır devrildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde şarampole devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde şarampole devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı.
Yabancı uyruklu Lago Bendeliani'nin kullandığı VA-100-GE plakalı sebze yüklü tır, Antalya-
Konya kara yolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtuldu, tırdaki sebzeler yolun kenarına döküldü.
Jandarma ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için tedbir aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu