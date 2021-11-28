'Turuncu kod' sonrası Antalya Serik'te metrekareye 221 kilogram yağış (2)

ANTALYA (DHA) - DEPODA MAHSUR KALAN İŞÇİLER İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı yerleşim alanları, seralar, iş yerleri ve tarım alanları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Serik'in Kökez Mahallesi'nde suların yükselmesi ile çalıştıkları depoda mahsur kalan 14 işçi, dün geç saatlerde Serik Belediyesi ve Serik İtfaiye birimlerince kurtarıldı. Kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde işçilerin iş makinesine bindirilip götürülmeleri yer alıyor.

Öte yandan Belek Mahallesi'nden geçen Acısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu bölgede bulunan tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı. Belek Mahallesi ve Kadriye Mahallesi'nde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler su altında kaldı. Sitede su basan evlerde Serik itfaiye birimi ve Serik Belediyesi ekiplerince su tahliye çalışmaları yapılıyor. Yağışlardan dolayı Yukarı Kocayatak, Çandır, Eskiyörük, Belek, Burmahancı, Çakallık, Kadriye Mahallelerinde su baskınları olduğu, bazı seraların su altında kaldığı, yağışlar devam ettiği için hasar tespit çalışmalarına başlanamadığı öğrenildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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