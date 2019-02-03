Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da tartıştıkları genç kızı otomobille ormanlık alana götürüp darp eden 4'ü kız 6 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

OTOMOBİLLE ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜLER

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer 3 kızın çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi.

Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin K. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nin otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı ormanlık alana gidildi.

CEP TELEFONUYLA SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

Burada Yasin K.'nin yanı sıra diğerleri de S.D.'yi darbetti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

6 KİŞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirlediği 3'ü 18'den küçük 6 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA