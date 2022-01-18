Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü

ANTALYA (İHA) - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 35 JZ 484 plakalı motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halinde bulunan 39 yaşındaki Serkan Acar, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, Acar ise refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serkan Acar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı. Acar'ın kaza yerinde ayağından çıkan bir ayakkabısı ile motosiklete yakın yerde ise kaskının olduğu görüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA