Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile paylaşım yapmaması tepki çekti

Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile paylaşım yapmaması tepki çekti

ABD'li yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, aylardır hazırlıkları yapılan Antalya Belek konserini dün akşam gerçekleştirdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü yıldızın, Türkiye ile alakalı hiç paylaşım yapmaması ise tepki çekti.

07.08.2019 13:47
Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile paylaşım yapmaması tepki çekti

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki lüks otelde konser verdi.

TÜRK TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturan ve kıvrak danslarıyla hayran bırakan Lopez, sosyal medya hesabından Türkiye ile alakalı paylaşım yapmadı. Bu durum şarkıcının Türk takipçilerini kızdırdı.

"İNSAN BİR PAYLAŞIM YAPAR YAHU"

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından son olarak nişanlısı Alex Rodriguez ile olan fotoğrafını paylaştı. Lopez'in paylaşımını gören şarkıcı Hatice, "İnsan Türkiye ile ilgili bir paylaşım yapar yahu" notuyla tepkisini dile getirdi.

İSRAİL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in başkenti Tel Aviv'de konser veren yıldız şarkıcı, ülkede dini mekanlar dahil birçok yerden paylaşım yapmıştı.

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Biletleri günler öncesinde tükenen konsere ise Türk hayranlarından yoğun ilgi vardı. Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin Euro'ya kadar çıktı.

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YORUMLAR (20)

  • ASLI:
    BUNUN KONSERİNE GİDİP 2 SAAT İÇİN O KADAR PARA VERECEĞİME O PARAYLA İKİ HAFTA UMREYE GİDERİM DAHA İYİ. HEM SEVAP KAZANIRIM HEMDE O PARAYI ELİN YABANCISINA YEDİRECEĞİME ARAP KARDEŞLERİME YEDİRİRİM.
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  • HAYRİYE:
    lambalari, sahneye, takacaklarina, kafasina, taksaydiniz, aldigi, paralar, haram, olsun, bizede, yaziklarolsun,
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  • NORA:
    ne yani şimdi kadında mı suç bir siyahi kadın alımlı çalımlı hoş biri ırkçı değilim lakin konseri çok pahalı hem sevenleri gidemedi malesef gidende kendini marka yapmak için giti :))) lakin komik olan ise kadın sizi kayleye almamış ozaman KONSER PAHALI İKEN GİTMEYECEKSİNİZ KARRRRRRDEŞİMMMMMM :)))))))))))))))
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  • TARİKA:
    Sizin gibi mallara az bile . Bu kariya bunkadar para kazandirdinizya. Hesabini elbet veririsiniz bir gun bir sekilde
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  • ADINI SEN KOY:
    evet aynen ailelerinden kıymetliymiş gibi çocukların rızkını bu ve bunun gibilere verirler YAZIIIKK. . . GÜNAH Allah akıl fikir versin. . .
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  • ÖÖÖÖÖÖÖÖJJÖÖÖÖ:
    konserine giden ezikler zaten fazlasıyla paylaşım yapmıştır kendi ezik camiasında. .
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