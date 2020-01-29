Antalya'da "kayıp" başvurusunda bulunulan genç cezaevinde çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesi tarafından "kaybolduğu" bildirilen genç, cezaevinde bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesi tarafından "kaybolduğu" bildirilen genç, cezaevinde bulundu.
Yeniköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki M.K, 17 Ocak'ta çıktığı evine dönmeyince ailesi telaşlandı.
Jandarma "kayıp" başvurusunda bulunan aileye, kısa süren araştırma sonucu oğullarının cezaevinde olduğunu söylendi.
Başka bir iş için Alanya Adliyesine giden M.K'nin mala zarar verme suçundan arandığı tespit edilince, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.