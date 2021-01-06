Antalya'da kalitesiz olduğu belirlenen 638 ton kömür il dışına çıkarıldı
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Antalya'da kalitesiz olduğu belirlenen 638 ton kömür il dışına çıkarıldı

06.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:04
Antalya'da kalitesiz olduğu belirlenen 638 ton kömür il dışına çıkarıldı

Antalya'da 16 bin 523 ton kömür analize tabi tutuldu, kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 638 ton kömür il dışına çıkarıldı.

Antalya'da 16 bin 523 ton kömür analize tabi tutuldu, kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 638 ton kömür il dışına çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla katı yakıt satıcılarında ve seralarda yapılan denetimler sürdürüldü. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri 270 sera ve katı yakıt satış noktasında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda 548 tır ve kamyonun taşıdığı kömürlerden kent girişinde numuneler aldı. Denetimlerde, satılan kömürlerin kriterlere uygunluk belgesi olup olmadığı kontrol edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarında 16 bin 523 ton kömür analize tabi tutuldu. Kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 638 ton kömür il dışına çıkarıldı.

Açıklamada, yaşanabilir bir kent ve temiz hava için Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi olmayan kömürlerin satın alınmaması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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