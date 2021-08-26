İnşaattan düşen işçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaattan düşen işçi öldü

İnşaattan düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde inşaatı devam eden Alanya Toptancı Hali'nde çalışan Mevlüt Çetin (47) dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde inşaatı devam eden Alanya Toptancı Hali'nde çalışan Mevlüt Çetin (47) dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay saat 16.00 sıralarında Türkler Mahallesi'nde yapımı devam eden Alanya Toptancı Hali inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Mevlüt Çetin, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mevlüt Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin'in cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


İnşaattan düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Fahriye Evcen Merve Boluğur
Spor Marcao Arda Güler Erol Bulut Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnşaattan düşen işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.08.2021 21:50:04. #1.13#

title