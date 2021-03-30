İki komşu birbirini bıçakladı

Antalya'da aynı apartmanda yaşayan ve aralarında kömürlük alanının kullanımı nedeniyle tartışma çıkan iki komşu birbirini bıçakla yaraladı.

Antalya'da aynı apartmanda yaşayan ve aralarında kömürlük alanının kullanımı nedeniyle tartışma çıkan iki komşu birbirini bıçakla yaraladı.

Merkez Kepez ilçesi Yenimahalle 2445. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Muharrem Uyar (36) ile Cengiz Altun (25), apartmana ait kömürlüklerin kullanımı konusunda tartışma yaşadı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada, Cengiz Altun karın bölgesinden, Muharrem Uyar ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş