İki komşu birbirini bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki komşu birbirini bıçakladı

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'da aynı apartmanda yaşayan ve aralarında kömürlük alanının kullanımı nedeniyle tartışma çıkan iki komşu birbirini bıçakla yaraladı.

Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının yumurtalığından 20 kilo kitle çıktı
Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının yumurtalığından 20 kilo kitle çıktı

Antalya'da aynı apartmanda yaşayan ve aralarında kömürlük alanının kullanımı nedeniyle tartışma çıkan iki komşu birbirini bıçakla yaraladı.

Merkez Kepez ilçesi Yenimahalle 2445. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Muharrem Uyar (36) ile Cengiz Altun (25), apartmana ait kömürlüklerin kullanımı konusunda tartışma yaşadı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada, Cengiz Altun karın bölgesinden, Muharrem Uyar ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

İki komşu birbirini bıçakladı
İki komşu birbirini bıçakladı
İki komşu birbirini bıçakladı
İki komşu birbirini bıçakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Vladimir Putin Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Sevinç Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki komşu birbirini bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 00:27:51. #1.16#
title