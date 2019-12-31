Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi
Yurdun büyük çoğunluğu kar ve soğuk hava ile boğuşurken Antalya güneşli havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 15, su sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da yerli ve yabancı turistler denize girdi.
Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü.
DENİZE GİRENLER OLDU
Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi. Bir turistin "Noel baba" şapkasıyla denize girmesi dikkati çekti. Bazı vatandaşlar Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yaptı, bazıları ise balık tutmaya çalıştı. Hayvanlarıyla sahillere gelen vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.