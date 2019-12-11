: "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!

11.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı için dün 'kırmızı kod' verdiği Antalya'da bir gecekonduya yıldırım düşmesi nedeniyle Suriyeli Abdulileh Hac Abdullatif (29) yaralandı.

CAMLAR PATLADI, DUVARDA DELİK AÇILDI

Olay, saat 22.00 sıralarındaKepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli evli ve 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif'in oturduğu tek katlı gecekonduya yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle evin elektrik kofraları ve camları patlarken evdeki eşyalar da zarar gördü, salonun duvarında delik açıldı.

KOMŞU GECEKONDUDA DA ZARAR VAR

Patlayan camlar nedeniyle ev sahibi Abdulileh Hac Abdullatif çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken olay sırasında evdeki 3 çocuğu, eşi ile misafirliğe gelen 2 yakını yara almadan kurtuldu. Suriyeli ailenin oturduğu gecekondunun hemen yanındaki bir gecekondunun da camları patladı.

ÇATIYA, İNTERNETİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN 4 METRELİK DİREK YERLEŞTİRİLMİŞ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini ambulansta yaptığı Abdulileh Hac Abdullatif kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, gecekondunun çatısına internet alıcısını güçlendirmek için yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir bakır direk yerleştirildiğini, bu nedenle yıldırım düştüğünü belirledi. Mahalle sakinleri ise patlama sesiyle kendilerini dışarı attıklarını ve çok korktuklarını söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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