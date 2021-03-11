Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı
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Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı

11.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:17
Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan İ.H.F. ile Rize Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılan S.Ö'nün kentte olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı.

Hükümlü İ.H.F, emniyetteki işlemlerin ardından Şanlıurfa'ya, şüpheli S.Ö. de Rize'ye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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