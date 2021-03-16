Antalya'da eTwinning projesi Türk, Azeri ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi
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Antalya'da eTwinning projesi Türk, Azeri ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi

16.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:28

Antalya'da eTwinning projesi Türk, Azeri ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Öğretmen benim' sloganıyla düzenlenen eTwinning projesi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'nın dört bir yanındaki okullarla birlikte internet üzerinden yapılan eğitimler,...

Antalya'da eTwinning projesi Türk, Azeri ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Öğretmen benim' sloganıyla düzenlenen eTwinning projesi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'nın dört bir yanındaki okullarla birlikte internet üzerinden yapılan eğitimler, başarılı sonuçları da beraberinde getirdi.

Alanya Melahat Seher İlkokulu sınıf öğretmeni Nuran Demir tarafından hayata geçirilen ve 'Öğretmen benim' sloganıyla düzenlenen eTwinning projesi kapsamında, Türk, Azerbaycan ve Romanya'dan yaklaşık 15 okul katılım gösterdi. Öğretmenlerinde yer aldığı ve giderek katılımcının artığı proje kapsamında aynı yaş grubundaki öğrenciler, çeşitli etkinlikler aynı etkinlikleri yaparak başarılı sonuçlar elde ettiler.

"Bu projede öğrencilerimiz kendi derslerini kendileri anlatıyor"

Proje hakkında bilgiler veren sınıf öğretmeni Nuran Demir, bu sene pandemiden dolayı bir proje başlattıklarını söyledi. Demir, " 'Öğretmen benim' eTwinning projesinin kurucusuyum. Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir okulda bulunan öğretmen arkadaşımla projeyi ortak yürütüyoruz. Türkiye'deki farklı illerden ve Azerbaycan ile Romanya'dan ortak arkadaşlarımız var. Bu projede öğrencilerimiz kendi derslerini kendileri anlatıyor. Ortak olduğumuz okullarla da bir araya gelerek canlı dersler de yapıyoruz. Projemiz çok etkili oldu. Öğrencilerin bu sayede kendilerine güvenleri gelişti. Geri dönüşler çok güzel oldu" dedi.

Antalya'da eTwinning projesi Türk, Azeri ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi
Antalya'da eTwinning projesi Türk, Azeri ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi
Antalya'da eTwinning projesi Türk, Azeri ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi
Antalya'da eTwinning projesi Türk, Azeri ve Rumen öğrencileri bir araya getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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