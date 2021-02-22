Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı

22.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:27
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 32 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 32 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca yakalama emri çıkarılan kişilerin gözaltına alınmasına yönelik 38 ekip ve 83 personelin katılımıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Seda Sayan Prens Harry
Spor Can Bartu Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:26:14. #1.15#
title