Antalya'da '7. Kemer Otomobil Festivali'ne yoğun katılım bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da "7. Kemer Otomobil Festivali"ne yoğun katılım bekleniyor

AA / Levent Kişi - Haberler | Kültür Sanat
Antalya'da

Antalya'nın Kemer ilçesinde 19 Eylül'de düzenlenecek 7. Kemer Otomobil Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 19 Eylül'de düzenlenecek 7. Kemer Otomobil Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale bu yıl yaklaşık 10 bin kişinin katılması ve 500 modifiyeli aracın gelmesi bekleniyor.

Kovid-19 tedbirleri alınarak Kemer Ralli Alanı'nda düzenlenecek festivalde, drift şovları yapılacak. Drift yaparak iş makinelerinin altından geçecek araçlar, etkinliğe heyecan katacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçenin turizmine katkı sağlayan bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Organizasyona gerekli tüm desteği verdiklerini vurgulayan Topaloğlu, "Festivale özellikle gençler ve otomobilseverler büyük ilgi gösteriyor. Modifiyeli araçlar renkli anların yaşanmasına sahne olacak. Tüm otomobilseverleri pazar günü Kemer'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival, 19 Eylül'de saat 12.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Eser Yenenler
Spor Diego Marcao Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da '7. Kemer Otomobil Festivali'ne yoğun katılım bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:59:11. #1.11#