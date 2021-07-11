Antalya'da 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kutlandı

Antalya'da 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kutlandı.

Antalya'da 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kutlandı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşe Serap Güney, beraberindekilerle Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Güney, Müdürlük personeline gönderdiği kutlama mesajında ise nüfus ailesi olarak vatandaşın hayatlarının her anında var olarak hizmet etme gayret ve çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürü Gülperi Ünal da personeliyle Dünya Nüfus Günü dolayısıyla ketteki bir pastanede buluşarak günlerini kutladı.

Öte yandan, Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, "11 Temmuz Dünya Nüfus Günümüz kutlu olsun. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nü Antalya halkına duyurmak üzere bize ilan panolarını açan Konyaaltı Belediyesine teşekkür ederiz. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca