ANTALYA ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağız

ANTALYA ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağız
08.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:23

ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağızALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, koronavirüs salgını sürecinin Türkiye'de doğru yönetildiğini belirterek, "Görünen o ki turizmde haziran ayı itibarıyla iç pazarda, temmuz ayı itibarıyla yurt dışı...

ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağız

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, koronavirüs salgını sürecinin Türkiye'de doğru yönetildiğini belirterek, "Görünen o ki turizmde haziran ayı itibarıyla iç pazarda, temmuz ayı itibarıyla yurt dışı hareketi sağlayacağız. Tüm kaynak pazarlarımızda uçuşların da başlamasıyla birlikte popüler bir ülke olacağız" dedi.

Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte ülkede normalleşme süreci de başladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeler doğrultusunda bazı kısıtlamalar kaldırılıyor. Bu süreçte özellikle turizm bölgelerinde beklentiler arttı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de turizmcisinden esnafına herkes, salgının etkisini azaltmasıyla birlikte sezonun ne zaman açılacağını, turizmde canlanmanın ne zaman olacağını merak ediyor. EN ÇOK SORULAN ÜLKELER TÜRKİYE VE YUNANİSTAN

Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) yönetim kurulu üyesi, ALTİD Başkanı Burhan Sili, yurt dışı pazarları ve iç turizmle alakalı yaptıkları görüşmelerde, başta Türkiye olmak üzere kaynak pazarların tamamında Yunanistan ve Türkiye'nin en çok tıklanan ve sorulan ülkeler olduğunu söyledi. Burhan Sili, "Türkiye'de Covid-19 ile alakalı sürecin doğru idare edilmiş olması, vaka sayılarının az olması. Hatta bugün gelinen noktada olumlu bir süreçte olmamız nedeniyle bu iş başladığından itibaren çok daha olumlu bir tepki alacağımızı tespit etmiş bulunuyoruz" dedi. ÖNCE İÇ PAZAR SONRA DIŞ PAZAR

Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin normalleşme sürecinde turizmle alakalı ilk olarak iç pazara daha sonra dış pazara yöneleceğini belirten Sili, 'Bu süreç önce iç hareketle başlayacak. Kaynak pazarlarımız olan Avrupa ülkeleri de aynı şeyleri ifade ediyor. Önce kendi ülkelerinde bir hareket, sonra Avrupa Birliği içerisinde hareket, sonrasında yurtdışı çıkışlarla alakalı olarak bir çalışma var. Bizde de durum aynı. Mayıs sonu itibarıyla bayramla birlikte iç pazarda hareketlilik bekliyoruz. Tabi bunun bir anda çok yoğun olacağını düşünmüyoruz. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanımızın da haziran döneminde okulların açılabilmesiyle alakalı görüşleri var. Muhtemel o noktada da bir karar verilebilir" diye konuştu.

'POPÜLER BİR ÜLKE OLACAĞIZ'

Bu yıl Türkiye'nin daha çok tercih edilebilir bir ülke olacağını düşündüklerini ifade eden Sili, şöyle konuştu:

'Görünen o ki biz turizmde haziran ayı itibarıyla iç pazarda bir hareket ve sonrasında temmuz ayı itibarıyla yurt dışı hareketi sağlayacağız. Tüm kaynak pazarlarımızda, ki ağırlıklı Orta Avrupa ve Rusya olmak üzere, tabi oralarda da bu sorunun halledilmiş olması kaydı şartıyla uçuşların da başlamasıyla birlikte popüler bir ülke olacağız. Belki geçen seneki rakamları yakalayamayacağız. Zaten şu an durmuş durumdayız ama en azından bir hareketlilik sağlanacak, çarkların dönmesi sağlanacak. Bu hem bizim hem bizim insanımız, hem Türkiye ekonomisi, hem de dünya ekonomisi adına son derece önemli."

'ÇOK YÜKSEK KAPASİTELERDE ÇALIŞMAYACAĞIMIZI DA ÖNGÖRÜYORUZ'

Normalleşme sürecinde turizmde yaşanacak hareketlilik öncesi turizm bölgelerinde otellerde, sahillerde alınacak önlemler hakkında da bilgi veren Burhan Sili, şöyle konuştu:

'Türkiye'de bir hijyen kurulu mevcut, bunun içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız da olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve ilgili bakanlıklardan da temsilciler var. Sadece konaklama sektörü değil, turizmle alakalı uçaklar, transfer araçları, restoranlar var. Buralarda sistemin nasıl yürüyeceğiyle alakalı bir manzume hazırlanıyor. Sanıyorum bu ay içerisinde bunlar bizlere deklare edilecek ve akabinde sertifikasyon konusu var. Biz bugüne kadar hijyen anlamında hem iç pazarda vatandaşlarımızın hem de yurtdışından gelen misafirlerimizin sağlıklarını her zaman ön planda tuttuk. Bu bahsi geçen konu, Covid-19 ile alakalı olarak ilave neler yapacağımız konusudur ki bunlara ilişkin zaten çalışmaya başladık. Gelecek olan manzumeyle birlikte de tamamlamayı düşünüyoruz."

'AŞININ BULUNMASI LAZIM'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise turizmde şu an en çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye'nin olmasının birçok önemli faktörü olduğunu söyledi. Dahaoğlu, 'Sadece Türkiye olarak değil, Yunanistan da turizmin yıldızlarından biri olarak gözüküyor. Fakat ne olursa olsun temelinde bu virüsün tamamen bitmesi gerekiyor. Bununla ilgili mutlaka aşıların bulunması ve insanlık adına bunun dağıtılması, bir an önce uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hep bilim adamlarından duyduğumuz kadarıyla 2, 3'üncü dalgaların da olacağı belirtiliyor. 100 yılda olan bir şey olsa gerek ki bu da bize denk geldi" diye konuştu.

ANTALYA ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağız

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haberler
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti Haberler
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haberler
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona...
Ümit Özat'ın 'Fenerbahçe'ye gider misin?' sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Bursa İngiltere
Şu an buradasınız: ANTALYA ALTİD Başkanı Sili: Turizmde popüler ülke olacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:19:21. #1.14#
title