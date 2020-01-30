Yolcu otobüsünde can pazarı! Kapılar açılmadı, esnaf ve vatandaşlar camları kırdı
Turizm cenneti Antalya'da yolcu otobüsünün çay ünitesinde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı.
Antalya'nın Alanya ilçesi yakınlarında seyir halindeki otobüsün çay ünitesinde çıkan yangında yolcular korku dolu anlar yaşadı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camlar kırılarak dışarı çıkartılırken dumandan etkilenen bir yolcu hastanede tedavi altına alındı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Olay Antalya-Alanya karayolu Okurcalar mevki'inde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya seyir halinde otobüs, Alanya ilçesi okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı. Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı.
ESNAF VE VATANDAŞLAR CAMLARI KIRDI
Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerideki vatandaşları dışarı çıkardılar, ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"ÇOCUKLARIN HEPSİ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞAYDI"
Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, Seydişehir'den saat 15:00' te hareket ettiklerini ve İncekum'a kadar her şeyin normal olduğunu belirterek "İncekum'da bir anda yangın çıktı, ilk arka taraftaki yolcular fark etti. Önce kıvılcımlar çıktı sonra siyah dumanlar yükseldi. Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık kapılar kilitlendi. Dışarıdaki vatandaşların yardımı içerideki yolcuların gayretiyle dışarı çıktık ama yangın sönmemişti, itfaiye gelince söndürülebildi. Olayın şehir içinde olması, vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı, dağ başında olsa ya da akşam olsaydı biz çoktan ölmüştük alev olmasa bile duman bize yeterdi. 1 dakika kaldım içeride ve hastanelik oldum, yanımda oğlum da vardı biz şu anda ölmüş olabilirdik otobüste çocuklar vardı hepsi çığlık çığlığaydı" dedi.
Olay yerinden kareler;
Haber Videosu: Yolcu otobüsünde can pazarı! Kapılar açılmadı, esnaf ve vatandaşlar camları kırdı
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ALLAH BİR DAHA HİÇ KİMSEYE BUNU YAŞATMASIN , O ÇOCUKLAR NASIL KORKMUŞTUR ŞİMDİ :(AMA ÖNLEM ALINMALI, MOLALARDA İNSANLAR İHTİYAÇLARINI GİDEREBİLİRLER VE AYRICA KAPILAR NEDEN KİLİTLENDİ ONU ANLAYAMADIM ARKADAŞLAR. BİR BAĞLANTISI VAR MIDIR?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu metro turizm firması aynı mahalle dolmuşu gibidir vede hiç sorumluluklari bile yoktur artık tedavülden kaldırılmalıdırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BÜTÜN KARAYOLLARI OTOBÜS V. S. TAŞIMACILIĞINDA BU SICAK İÇECEK SERVİSLERİNİN DERHAL YASAKLANMASI LAZIM. BU NEDİR YAAAA TAMAMEN OTOBÜS FİRMASI SUÇLU. HER TÜRLÜ CEZAİ YAPTIRIM UYGULANMALI VE SICAK İÇECEKLER YASAKLANMALIDIR. YETER ARTIK YAHU CAN GÜVENLİĞİMİZ HİÇ BİYERDE YOKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beş on lira fazla verin düzgün firmalarla yolculuk edinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu metro artık nefret ettirdi kendinden, bu kadar sorumsuz çalışan topluluğu ancak bu kadar ayağa düşmüş kalitesiz bir firma da ortaya çıkabilir...Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Yolcu otobüslerinde sıcak içecek ikramlarının iptal edilmesi gerekiyor kesinlikle. Çıkan bütün yangınlar kettle ısıtma sistemlerinden çıkıyor, bi zahmet içmesin kimse çay, kahve. Zaten otobüs mola veriyor, herkes gitsin orada içsin. İçecek olarak ya soğuk meşrubat, ya da su verilsin yeter.Cevap Yaz 90 5 Yayından Kaldır
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Ne alakası var, su ısıtma cihazını kullanamayan personel ve piyasanın en ucuzu cihazlar bir araya gelince kaza kaçınılmazdır. Uçaklarda da sıcak ikram var kaç uçak bu yüzden yandı?.17 2 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN KARDEŞİM. ÇÖZÜM BULUNMUŞTUR. İÇMESİNLER18 4 Yayından Kaldır
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nerede otoüs te bir vukaat görsem hep metro turizm çıkıyor karşımaCevap Yaz 79 3 Yayından Kaldır
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YİNE METRO TURİZMCevap Yaz 73 2 Yayından Kaldır