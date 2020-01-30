: Yolcu otobüsünde can pazarı! Kapılar açılmadı, esnaf ve vatandaşlar camları kırdı

30.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:57

Antalya'nın Alanya ilçesi yakınlarında seyir halindeki otobüsün çay ünitesinde çıkan yangında yolcular korku dolu anlar yaşadı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular çevredeki vatandaşlar tarafından camlar kırılarak dışarı çıkartılırken dumandan etkilenen bir yolcu hastanede tedavi altına alındı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Olay Antalya-Alanya karayolu Okurcalar mevki'inde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya seyir halinde otobüs, Alanya ilçesi okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı. Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı.

ESNAF VE VATANDAŞLAR CAMLARI KIRDI

Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerideki vatandaşları dışarı çıkardılar, ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ÇOCUKLARIN HEPSİ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞAYDI"

Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, Seydişehir'den saat 15:00' te hareket ettiklerini ve İncekum'a kadar her şeyin normal olduğunu belirterek "İncekum'da bir anda yangın çıktı, ilk arka taraftaki yolcular fark etti. Önce kıvılcımlar çıktı sonra siyah dumanlar yükseldi. Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık kapılar kilitlendi. Dışarıdaki vatandaşların yardımı içerideki yolcuların gayretiyle dışarı çıktık ama yangın sönmemişti, itfaiye gelince söndürülebildi. Olayın şehir içinde olması, vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı, dağ başında olsa ya da akşam olsaydı biz çoktan ölmüştük alev olmasa bile duman bize yeterdi. 1 dakika kaldım içeride ve hastanelik oldum, yanımda oğlum da vardı biz şu anda ölmüş olabilirdik otobüste çocuklar vardı hepsi çığlık çığlığaydı" dedi.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: İHA

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