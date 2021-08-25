Antakya Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt, yol onarım ve parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde asfalt, yol onarım ve parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Antakya'nın 95 mahallesine yepyeni çehre kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

Ekiplerin Akasya, Avsuyu, Cebrail, Emek, Karaali ve Kuzeytepe mahallelerinde asfaltlama ile parke döşeme çalışması yaptığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş