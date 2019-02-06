Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı

İzmir'de 3 ay arayla önce Yağmur Öztürk'e (30), sonra annesi Betikgül Özonans'a (64), meme kanseri teşhisi konuldu. Öztürk, annesiyle olan 'genetik kader'i yenerek kanserden kurtuldu. Bugün '2. Sayfa' programına konuk olan Öztürk, bir dönem Acun Ilıcalı ile çalıştığını söyleyerek övgü yağdırdı.

"2 SENE ACUN MEDYA'DA ÇALIŞTIM"

Sinema Televizyon mezunu olan Yağmur Öztürk, bir dönem Acun Medya'da çalıştığını anlatarak şöyle konuştu: "2 sene Acun Medya'da çalıştım. Acun Bey'in orada Ebru Atasav'ın asistanlığını yaptım. Oda orada bel kemiğidir. Ben prodüksiyonda olmayı sevdim ama İstanbul yorucu gelince İzmir'e yerleştim. Yedek meslek olarak pilates eğitmenliğini yapıyorum.

ACUN, ÇALIŞANIN HAKKINI VEREN BİR PATRONDU"

Acun Medya'da çalışmak çok eğlenceli hem de çok hakkını veren bir patrondu. Orada çalıştığım hiçbir süre için pişman olmadım. Hiç yorulmadım, eğlenerek gittim. Kendisi ne yerse sana da onu yediriyor. Kendisi hangi araca biniyorsa sende o araca biniyorsun. Allah razı olsun diyebileceğiniz biri. Çok memnundum."

"ANNEMLE MORALİMİZİ HİÇ BOZMADIK"

Bir yılda kanseri yenen Yağmur Öztürk, yaşadığı zorlukları anlatırken şunları söylemişti: "Şubat 2018'de sağ mememde kitle hissettim. Eşim Şahin'in ısrarıyla kontrole gittim ve kanser olduğumu öğrendim. Erken teşhis edilmişti ama iki lenfe sıçramıştı. Önce kötü hissettim. Ancak doktorum sayesinde kanseri yenebileceğimi gördüm. durumu kabullenerek, eğlenerek, tadını çıkararak, biraz da şımararak tedaviye başladık. 3 ay sonra anneme de meme kanseri teşhisi konunca yanına gidip "Ne o, beni mi kıskandın?' dedim. Moralimizi hiç bozmadık."