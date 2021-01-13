Annesinin gözünden! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü...
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Annesinin gözünden! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü...

13.01.2021 07:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 07:53
Annesinin gözünden! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü...

Tatil için döndüTürk pop müziğinin ünlü ismi Nilüfer yeni yıla kızı Ayşe Nazlı ile İstanbul'daki evlerinde girdi.

Tatil için döndü

Türk pop müziğinin ünlü ismi Nilüfer yeni yıla kızı Ayşe Nazlı ile İstanbul'daki evlerinde girdi. İngiltere'de eğitim alan kızıyla hasret gideren ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesi bol bol onun fotoğrafını da çekti.

O GECEDEN GÜZEL BİR ANI

Ayşe Nazlı, annesinin çektiği karelerden birini Instagram'ına yükledi. O fotoğraf için Nilüfer, "Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı" dedi.

Tatil için İstanbul'da olan Ayşe Nazlı bu ayın sonunda okulu için İngiltere'ye dönecek.

Kaynak: Hürriyet

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