Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
Sabah saatlerinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde Edremitli Akın Duru da yaşamını yitirdi.
Sabah saatlerinde Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde Edremitli Akın Duru da yaşamını yitirdi.
15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Akın Duru'nun fabrikada işe başlamadan annesini ziyarete geldiği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı