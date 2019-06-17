19 yaşındaki genç, tartıştığı annesini boynundan bıçaklayarak öldürdü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, annesini boynundan bıçaklayarak öldüren genç ile babası tutuklandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iddiaya göre annesini boynundan bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mervan Ç. ile babası tutuklandı.
Olay, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mervan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İnayet Ç'yi (44) boynundan bıçaklayarak öldürdü.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnayet Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
BABA OĞUL TUTUKLANDI
Kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Mervan Ç. ve babası Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. -
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evlilik kurumunun ve çocuk yapmanın artık tamamen iflas ettiğinin sonucudur gerçek olan budur hamaset gericilik ve arap kültürünün ülkeye getirdiği felaketlerden sadece biridirCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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onyedi yılın mahsulleri bunlar.Cevap Yaz 6 5 Yayından KaldırVATANDAŞ: dürbünlü her olayı ak partiye bağlaman için yularını tutan sahiplerinden kaç lira alıyorsun. . .1 1 Yayından Kaldır
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vahşetttt. sen çocuksun annene sarılacagın zaman nasıl öldurursun bu nasıl bir kin. senin için ne acılar cektı dünyaya gelmen için. annelerinizi üzerken offf offff. ulkenın geldıgı durum. cok yazık.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Hayırsız evlat. Hem bu dünyanı hem de ahiretini mahvettin. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır