Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor
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Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor

Bursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı.

20.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:26
Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor

'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.


Bursa'da köpeğin küçük keçiye sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. , bir gün yavru keçinin dışarıya çıktığını gördü. bekleyen çoban köpeğinin yanına giden küçük keçi, bir anda onun sütünden emmeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran Yılmaz, o anları videoya aldı. 1 haftalıkken annesini kaybeden keçinin, köpeği emmesi Yılmaz'ı da şaşırttı.


Bu durum karşısında çok duygulandığını ifade eden Yılmaz, "Keçimizin 1 haftalıkken annesi ölmüştü. Köpeği anneleri sanarak karınlarını doyurmak istemiş olabilir. Buradan annelere de mesaj vermek istiyorum. Kimse çocuklarını terk edip gitmesin. Her çocuğun anneye ihtiyacı var" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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