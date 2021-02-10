Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; "18 yaşındayım, rızamla gittim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; "18 yaşındayım, rızamla gittim"

10.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:37
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi;

Bursa'da Şerife Y. bir televizyon kanalında kızı Gülbeyaz C.'nin 17 yaşında olduğunu söyleyerek, Abdülkadir Ö. (28) tarafından alıkoyulduğunu iddia etti. Gülbeyaz C. ise 18 yaşında olduğunu savunarak, Abdülkadir Ö. ile kendiz rızasıyla kaçıp, dini nikah yaptıklarını belirtti.

Şerife Y., bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak kızı Gülbeyaz C.'nin 17 yaşında olduğunu, oğlunun dini nikahlı eşi Habibe Ö.'nün kardeşi Abdülkadir Ö. tarafından zorla alıkoyulup, istismar edildiğini öne sürdü.

"ÜZERİMDE BASKI KURULURSA POLİSE GİDERİM"

DHA muhabirine konuşan Gülbeyaz C. ise annesinin iddia ettiği gibi 17 yaşında değil 18 yaşında olduğunu ve Abdülkadir Ö. ile rızasıyla kaçtığını söyledi. Gülbeyaz C. (18), "Bir yıldır ilişkimiz sürüyor. 14 Temmuz günü evden çıktım, Abdulkadir beyin yanına gittim. Annemin de haberi vardı. Beni, başka biriyle evlendirmek istiyordu, bir erkek arkadaşım olmasına karşıydı. Annem, kendi isteğimle Abdülkadir Ö.'ye gitmeme çok sinirlendi ve ortalığı karıştırdı. Annem, beni arayarak 'Seni kimseye yar etmeyeceğim. Seni oradan alacağım. Onların elinde güvende değilsin. Sana baskı uyguluyor' dedi. Böyle bir şey yok, 18 yaşında bir insanım, üzerimde baskı kurulsa polise, savcıya gider, şikayetçi olabilirim" diye konuştu.

"DOĞRUSUNU BİLDİĞİ HALDE SAKLIYOR"

Programda fotoğrafı ile telefon numarasının yayınlandığını kaydeden Gülbeyaz C., "Annem, olayın doğrusunu bildiği halde saklıyor. Resmi nikah için gün almıştık, koronavirüs önlemleri nedeniyle uzatıldı, evleneceğiz" dedi.

"BU SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Abdülkadir Ö. de "Gülbeyaz'ı kaçırmadım, kendi isteğiyle geldi, gereken yerlere bilgi verildi. Geldiği gün annesine haberdar ettik. Tacizle suçlanıyorum. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ne sokağa çıkacak yüzüm kaldı ne de can güvenliğim" şeklinde konuştu.

"RESMİ NİKAH İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDULAR"

Gülbeyaz C. ve Abdülkadir Ö.'nün avukatı Tuncay İlçim de savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Söz konusu programda dile getirilen olay, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/62017 dosya numarası ile adli soruşturmaya konu oldu. Dosya derdest durumda. Gülbeyaz C.'nin 17 yaşındayken alıkonulması, kaçırılması, cebir veya tehdit kullanılarak bir yerde tutulması söz konusu değil. Gülbeyaz C. kendi rızasıyla Abdülkadir Ö.'nün yanına gitti, anne Şerife Y.'ye de haber verildi. Gülbeyaz C. şu an reşit, Abdülkadir Ö. ile dini nikahla evlendi. Resmi nikah işlemleri için de girişimde bulundular. Gülbeyaz C.'nin annesi Şerife Y. ile programının yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, RTÜK'e başvurulmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim'
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim'
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim'
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim'
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim'
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim'
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim'
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; "18 yaşındayım, rızamla gittim" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 13:37:54. #1.16#
title