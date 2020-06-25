Annesi ile tartışan kişi intihara kalkıştı
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Annesi ile tartışan kişi intihara kalkıştı

KAYSERİ'de, annesi ile tartışan Aytuğ S. (27), kullanılmayan 2 katlı binanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı.

Annesi ile tartışan kişi intihara kalkıştı
25.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:17

KAYSERİ'de, annesi ile tartışan Aytuğ S. (27), kullanılmayan 2 katlı binanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı.

Olay, öğleden sonra, merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile tartışan Aytuğ S., kullanılamayan 2 katlı binanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. Durumu gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aytuğ S.'yi bulunduğu yerden indirmek için ikna çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Aytuğ S., bulunduğu yerden indirildi. Polis aracına bindirilen Aytuğ S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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