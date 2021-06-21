Annesi emzirirken nefessiz kalan Mehmet Efe bebek, öldü
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Annesi emzirirken nefessiz kalan Mehmet Efe bebek, öldü

Annesi emzirirken nefessiz kalan Mehmet Efe bebek, öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, annesi emzirdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 11 aylık Mehmet Efe Kaymaz, hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, annesi emzirdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 11 aylık Mehmet Efe Kaymaz, hayatını kaybetti.

Hibe Kaymaz, dün akşam bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Efe bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İçtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Efe bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Annesi emzirirken nefessiz kalan Mehmet Efe bebek, öldü
Annesi emzirirken nefessiz kalan Mehmet Efe bebek, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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