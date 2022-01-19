Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman? Annemizi Saklarken 7. bölüm bugün var mı? Annemizi Saklarken 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Annemizi Saklarken bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Annemizi Saklarken dizisi izlemek isteyen izleyiciler Annemizi Saklarken yeni bölüm ne zaman, Annemizi Saklarken 7. bölüm bugün var mı, Annemizi Saklarken son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

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ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dündar'la Handan'ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, hayalperest annemiz için artık yolun sonu demek. Böyle bir yalan daha fazla nasıl saklanır? Özellikle Bora'nın baskıları da tepelerindeyken. Fakat şimdi Handan'ın elini kolunu bağlayan bir sır daha var. Dündar'dan hamile kalmış bir kadın! Herkes bunu Handan zanneder doğal olarak. Dündar'ın gerçekte kimle ilişkisi olduğunu öğrenmek, Handan için yeni bir düşmanla yüz yüze kalma tehlikesi demek. Ancak ailenin onu hamile sanması, Dündar'ın çocuklarının Handan'a karşı düşmanlıklarını yeni bir seviyeye çıkarır. Zerrin'in kırk mevlidinin yapılmasıyla artık önlerinin açılacağını düşünen taze evlilere ufukta huzur yok. Selin gitgide babasına dönüşmekte. Derya artık Bora'dan kopmaya kararlı. Ela ise annesinin ne gizlediğini çözmek için iz peşinde. Gençlerin her adımı, Handan'ı foyasının ortaya çıkacağı son bir geceye doğru taşımaktadır.

Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir. Ela'nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir. Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler. Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar. Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir… Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar.

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