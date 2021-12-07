Annemizi Saklarken ne zaman başlıyor? Annemizi saklarken konusu ne, oyuncuları kim?
Star TV'de yayınlanmaya başlayacak olan Annemizi Saklarken dizisinin yayın tarihi belli oldu. Diziseverler, yeni diziyle ilgili detayları araştırıyor. Annemizi Saklarken ne zaman başlıyor? Annemizi saklarken konusu ne, oyuncuları kim?
Star TV'de yayınlanacağı açıklandıktan sonra fragmanları ile tanıtımları yayınlana Annemizi Saklarken dizisi için geri sayım başladı. Uzun zamandan beridir, dizinin yayın günü ve saati merak ediliyordu.Star TV'de yayınlanan fragmanlar ile Annemizi Saklarken dizisinin yayın tarihi belli odu. Peki Annemizi Saklarken ne zaman başlıyor? Annemizi saklarken konusu ne, oyuncuları kim? detaylar haberimizde.
Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken dizisi, 8 Aralık Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak
Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşiyor. Dizinin nerede geçeceği henüz belli değil fakat çekimlerin İstanbul'da yapıldığı bilgisi aktarıldı.
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