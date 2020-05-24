Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan bir video, "Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video" yorumlarına sebep oldu.

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan bir video, anneliğin ne olduğunu çok iyi anlatan videolar arasında yer aldı. Söz konusu videoda bir yılan, civcivleri hedef alıyor fakat tavuk can havliyle yavrularını koruyor. Yılanın tüm saldırılarından ustalıkla kaçan tavuk, kobranın yavruları yemesine müsaade etmiyor. Dünyanın en zararsız canlıları arasında yer alan tavuğun, en tehlikeli canlılardan biri olan kobra karşısındaki mücadelesi takdir toplarken bu görüntüler "Anneliği en iyi anlatan video" yorumlarına sebep oldu.