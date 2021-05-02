Anne ve babanın yaptığı "pes" dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar

Anne ve babanın yaptığı "pes" dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar Anahtarı evde unutunca itfaiye merdiveniyle içeri girdi Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bırakıp sahur vakti eşiyle birlikte gezmeye giden bir baba, anahtarı...