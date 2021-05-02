Anne ve babanın yaptığı "pes" dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anne ve babanın yaptığı "pes" dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

Anne ve babanın yaptığı "pes" dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar Anahtarı evde unutunca itfaiye merdiveniyle içeri girdi Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bırakıp sahur vakti eşiyle birlikte gezmeye giden bir baba, anahtarı...

Anne ve babanın yaptığı "pes" dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar

Anahtarı evde unutunca itfaiye merdiveniyle içeri girdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bırakıp sahur vakti eşiyle birlikte gezmeye giden bir baba, anahtarı içeride unutunca itfaiye merdiveniyle balkona çıkarak evin kapısını açtı.

Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesindeki 183. Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında oturan Ahmet N., eşiyle birlikte 1 yaşındaki bebeği ile 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını evde tek başına bırakıp sahur vakti hava almak için dışarı çıktı. Aradan 1 saat sonra eve geri döndüklerinde kapının anahtarını üzerine almayı unutan anne ve baba, defalarca zile bastı. Kapıyı açan olmayınca telaşa kapıldı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

Polis, babayı uyardı

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet N., itfaiye merdiveniyle 3. kattaki evin balkonundan içeri girdi. Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkmaması gerektiğini uyaran polis, küçük yaştaki çocuklarını bir daha evde tek bırakmaması gerektiğini söyledi.

Anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar
Anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar
Anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar
Anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar
Anne ve babanın yaptığı 'pes' dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Sopasını kapan kavgaya koştu, polis öfkeli kalabalığı güçlükle ayırabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anne ve babanın yaptığı "pes" dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 05:14:48. #1.14#

title