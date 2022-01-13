Anne ve baba, oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti

İngiltere'nin Güney Yorks, Sheffield bölgesinde ikamet eden bir ailenin, 22 yaşındaki otizmli çocuklarına yaptıkları, dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu. 43 yaşındaki Lorna Hewitt ve 42 yaşındaki kocası Craig, 22 yaşındaki otizmli oğulları Matthew Langley'i tavan arasına kilitledi.

7 AY BOYUNCA KİLİTLİ KALDI

Matthew Langley isimli gencin, tam 7 ay boyunca tavan arasında aç ve susuz kaldığı belirtilirken, gencin kendi dışkısı ve kusmuğu içerisinde yaşadığı tespit edildi. Gencin durumunun kötüleşmesi üzerine eve çağrılan sağlık ekipleri, yaşanan trajediyi ortaya çıkardı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Langley isimli genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Anne ve babası ise eve çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan çift, yetişkin birini özgürlüğünden alıkoymak suçundan yargılanacak. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada çiftin suçlu olduğuna hükmetti.

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