Anne babalar keyif yaptı, çocukları Belediye Başkanı baktı

28.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:10

AYDIN (İHA) – Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan hafta sonlarını ve boş vakitlerini çocuklara ayırdı. Kentte bulunan Adnan Menderes Kent Ormanı'na gelen anne babalar keyif yaparken çocukları da bizzat Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile eşi Nazlı Kaplan baktı. Çocuklarla ilgilenen Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve eşi, çocukları bizzat kendileri oynatıp onların hoşça vakit geçirmesi için mesai harcadı.



Koçarlı Belediyesi olarak Aydın'ın en güzel mesire alanlarından biri olan Adnan Menderes Kent Ormanı ve Mesire Alanını baştan aşağıya yenileyip ailelerin çocukları ile güzel vakit geçirebileceği bir alan haline getiren Koçarlı Belediyesi'nin Başkanı nedim Kaplan, çocukların mutluluğu için ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu belirtti. Parka gelen çocuklarla bizzat kendisi ilgilenen Başkan Kaplan, çocukların aileleri pikniğini yaparken kendisi eşi Nazlı Kaplan ile çocuk parkında çocukları oynattı. Başkan amcalarının yakın ilgisi karşısında oldukça mutlu olan çocuklar, farklı bir gün yaşadı.



Özellikle şehirde yaşayan çocukların en büyük sıkıntısının apartman hayatı içerisinde enerjisini atamamak olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bir toplumda çocuklar mutlu olursa herkes mutlu olur. Aday olurken Belediye Başkanlığı'na değil halka hizmete aday olduk. Mesaimiz oldukça yoğun geçse de çocuklara ayırdığımız saatlerde çocukların mutluluğu ile dinlenip enerji topluyoruz" dedi.



"3 çocuğum vardı, binlerce çocuğum oldu"



31 Mart yerel seçimlerine kadar 3 çocuğundan sorumlu iken 1 Nisan itibariyle binlerce çocuğun sorumluluğunu severek omuzlarında hissettiğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "1 Nisan tarihi itibariyle 5 kişilik ailem yaklaşık 24 bin kişilik bir aile oldu. 3 olan çocuğumuz da yaklaşık 2 bin 801 çocuğa ulaştı. Çocuklarımızın mutluluğu benim için en büyük keyif. Bu nedenle fırsat buldukça çocuklarımızla zaman geçirmeye çalışıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA