Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri
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Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri

Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri
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Nazım Hikmet Ran'in Anlayamadılar şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Anlayamadılar şiiri Nazım Hikmet Ran tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri

Anlayamadılar şiiri Nazım Hikmet Ran'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Anlayamadılar" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri

ANLAYAMADILAR

Biz ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim

Gümbür gümbür b

..........

..........

Kaynak: Antoloji.com - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri

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Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri - Haberler
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