Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri

Nazım Hikmet Ran'in Anlayamadılar şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Anlayamadılar şiiri Nazım Hikmet Ran tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri