Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri
Nazım Hikmet Ran'in Anlayamadılar şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Anlayamadılar şiiri Nazım Hikmet Ran tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Anlayamadılar şiiri - Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri
Anlayamadılar şiiri Nazım Hikmet Ran'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Anlayamadılar" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Nazım Hikmet Ran Anlayamadılar şiiri
ANLAYAMADILAR
Biz ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim
Gümbür gümbür b
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