Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünüvar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" fotoğrafına oy veren Ünüvar, "Mescid-i Aksa civarındaki Müslümanların yaşadığı dramı, oradaki bir annenin dramını yansıtan bir fotoğraf. Gerçekten bundan çok etkilendim." dedi.

Ünüvar'ın, yaşam kategorisindeki tercihi, Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" adlı fotoğrafı oldu. Türk toplumunun en önemli özelliğinin "merhamet" olduğunu söyleyen Ünüvar, "Bu da merhameti işleyen bir fotoğraf. Fotoğrafı çeken arkadaşı da kutluyorum." diye konuştu.

Sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy veren Ünüvar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk sporcuların başarılarının her birinin çok değerli olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Ünüvar, AA foto muhabirlerini çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "Anadolu Ajansının haberler i, infografikleri, fotoğrafları gerçekten çok önemli. Bazen sizin saatlerce anlatamadığınız bir tek şeyi, bir kare anlatabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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