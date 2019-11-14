Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...
Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon' tanıtım toplantısında konuştu.
14.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:46
Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon' tanıtım toplantısında konuştu
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...