Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...
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Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...

Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon' tanıtım toplantısında konuştu.

14.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:46
Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...

Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon' tanıtım toplantısında konuştu

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...
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