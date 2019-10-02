5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı

02.10.2019 17:19

Ankara'da Kızılay Mithatpaşa Caddesi üzerinde Ankara ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla fuhuş çetesi çökertildi.5 katlı binaya yapılan baskında fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

YILLIK 20 MİLYON TL KAZANÇ

Mafya lideri ve örgüt elemanlarının onlarca çaresiz genç kadını fuhuş yoluna sürüklediği ve tehdit, şantajla maddi kazanç sağladığı anlaşıldı. Mafyanın fuhuş yoluyla yıllık 20 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi.

Mafya elebaşı Ayten A.'nın cep telefonuna kurdurduğu uygulama sayesinde yaşananları Muğla'dan canlı şekilde takip ettiği ve fuhşa gelenleri denetlediği, adamlarına talimatlar verdiği tespit edildi.

ÇETEYİ VİLLADAN YÖNETİYORMUŞ

Fuhuş yapmak isteyenlerin Ayten A.'nın banka hesabına önce para aktardığı, sonra aktarılan paranın dekontunu alarak fuhuş yuvasına geldikleri, bu yolu bilmeyenlerin de nakit para vererek fuhuş yaptıkları tespit edildi. Ayten A.'nın bu yolla hafta içi hesabına her gün 5 bin TL'ye yakın para, hafta sonu ise 15 bin TL'ye yakın para aktığı ortaya çıkarıldı.

KOTA KOYMUŞ

Çetenin herhangi bir işi ya da mesleği olmayan yaklaşık 30 kadının çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Bu kadınlara insanlık dışı muamelede bulunan fuhuş mafyasının hafta içi günlük 40 kadar erkekle birlikte olma ve hafta sonu da 60 erkekle birlikte olma kotası koyduğu ortaya çıktı. Çetenin çaresiz kadınlara çetele vererek fuhuş rakamlarını kayıt altına aldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan mafya üyeleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, fuhşa zorlanan kadınlar sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Zanlılardan Ayten A. ve T.K. tutuklanırken, M.Y, F.B, Ş.P, S.M. ve G.G. ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da 5 katlı geneleve düzenlenen operasyon polis kamerası ile de kaydedildi.

Kaynak: İHA