Çubuk ilçesinde 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Çubuk ilçesinde 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu biri hamile kadın 3 kişi yaralandı.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu biri hamile kadın 3 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Cengiz Topal Caddesi ile Mevlana ve Alpaslan Türkeş caddelerinin kesiştiği kavşakta, Hakan Harmankaya yönetimindeki 06 BIK 339 plakalı otomobil, Resul Göl idaresindeki 06 Y 0102 plakalı otomobil ve Cemil Bilgi'nin kullandığı 06 ACG 02 plakalı otomobil çarpıştı.

Hakan Harmankaya ve aracındaki Baki Uluğ ile Cemil Bilgi'nin kullandığı otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Gül Kibar Bilgi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çubuk ilçesinde 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Çubuk ilçesinde 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Çubuk ilçesinde 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Çubuk ilçesinde 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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