Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, geleceğin müzisyenlerini arıyor
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, geleceğin müzisyenlerini arıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, geleceğin müzisyenlerini arıyor
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), müzikal algı ve yetenek sınavında başarılı olan ilköğretim öğrencilerine "yarı zamanlı müzik eğitimi" verecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), müzikal algı ve yetenek sınavında başarılı olan ilköğretim öğrencilerine "yarı zamanlı müzik eğitimi" verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İcra Sanatları Fakültesi bünyesinde ilköğretim öğrencilerinin katılabileceği yarı zamanlı müzik eğitimi programı düzenlenecek.

Rektör Prof. Erol Parlak öncülüğünde hazırlanan, İcra Sanatları Fakültesinin koordine ettiği program, müzik alanında özel yeteneği olan bireylerin ilkokul çağlarından itibaren ilgili alanlarda yetişmesini sağlayacak. İlköğretim birinci ve sekizinci sınıflar arası öğrenim gören öğrenciler için programa, 3-4 Eylül'de müzikal algı ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilecek. Dersler cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Yarı zamanlı müzik eğitimi programında fagot, flüt, gitar (klasik), keman, klarnet (klasik batı müziği), korno, ney, obua, piyano, saz, tanbur, ud, viyola, viyolonsel enstrümanları ile solfej ve ritmik okuma dersleri yer alacak.

Eğitim programında, haftada bir kez bireysel olarak 40 dakikalık enstrüman eğitimlerinin yanında iki ders şeklinde 30 dakikalık solfej-ritmik okuma dersleri de verilecek.

Başvurular 29 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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