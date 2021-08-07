ANKARA KENT KONSEYİ HİSARCIKLIOĞLUNU AĞIRLADI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Ankara Kent Konseyi'ni (AKK) ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Ankara Kent Konseyi'ni (AKK) ziyaret etti. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Yılmaz'ı tebrik eden Hisarcıklıoğlu, Ankara Kent Konseyinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek " Türkiye'de diğer şehirlerin kent konseylerine rol model oldular" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 10 Temmuz'da yapılan genel kurul toplantısında yeniden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı seçilen Halil İbrahim Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ?

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleşen ziyarette AKK Yürütme Kurulu üyelerinden Ömer Şan, Musa Göçmen, Nazmi Şahin, Pınar Ayhan, Ulvi Sakarya, Ceren Anadol, Dr. Süleyman Basa, Kenan Baydar, Cevriye Kaya ile AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay katıldı.

"ANKARA KENT KONSEYİ DİĞER KENT KONSEYLERİNE ROL MODEL OLDU"

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na AKK'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ankara'nın değerlerini öne çıkarmak için irade koyduklarını dile getiren Yılmaz, "Bütün çabamız Ankaralıları ve Ankara'da yaşayan halkın ortak akıl çerçevesinde buluşmasını sağlayarak, kentin hafızasını şehrimize geri kazandırmak" dedi.

Başkent'te bulunan bin 300'ü aşkın paydaşıyla birlikte Türkiye'nin en kapsamlı kent konseyini kurduklarını ifade eden Yılmaz, Hisarcıklıoğlu'na AKK Sergi Salonu ve Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'nı gezdirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AKK tarafından Ankara için yapılan çalışmaları ve geliştirilen projeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Ankara Kent Konseyi Halil İbrahim kardeşimin başkanlığında yönetimiyle beraber kent konseyinin varlığını ortaya çıkardılar. Kendilerini kutluyorum. Bugün artık Türkiye'de diğer şehirlerin kent konseylerine rol model oldular. Burada her türlü fikir, her türlü düşünceden kardeşim bir araya gelerek Ankaralı olmanın Ankara'da yaşamanın gururunu taşıyorlar. Türkiye'nin gözbebeği Başkent Ankara'yı daha da güzelleştirmek için yaptıkları çalışmalardan dolayı hepsine teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 26'ıncı dönem ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve beraberindeki heyet de AKK Başkanı Yılmaz'ı tebrik etti. Ziyarete Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, Bakırköy Kent Konseyi Başkanı Halim Kızılırmak, Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, Maltepe Kent Konseyi Başkanı Yürütme Kurulu üyesi Ziya Ünker katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle birlikte Ankara'nın ivme kazandığını ve AKK'nin de katılımcı ve demokratik bir yönetim sergilediğini belirten Kumru, "Ankara Kent Konseyi sadece Ankaralıların değil hepimizin temsil edildiği bir yer. Ankara sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin genel merkezlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkent yaptığı Türkiye'nin kalbi olan bir kent. Ankara Kent Konseyi ondan dolayı bizlerin de kent konseyi. Ankara Kent Konseyi örnek bir genel kurul gerçekleştirdi. Bu anlamda burada çalışan perde arkasındaki arkadaşlarımızı, yürütme kurulundaki arkadaşlarımızı ve Başkanımızı tebrik ederiz" dedi.

AKK Başkanı Yılmaz ise Kumru'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ankara kamplaşmanın başkenti olmuştu. İnsanlar birbirlerine ısrarla ideoloji enjekte ediyordu. Kente karşı işlenen suçlarda farklı mahalleler olmaz çünkü hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz ve aynı bedeli ödüyoruz. Ankara Kent Konseyi ayrımlaştırmayı ortadan kaldırmak için irade gösterdi. Ankara Kent Konseyi belki bundan dolayı dikkat çekti. Ankara 84 milyonun evidir. Dolayısıyla Ankara'nın kullanacağı dil bu açıdan da farklı olmalı. 84 milyondan bir kişiyi bile ötekileştirmeyen bir dil kullanmak zorunda. Ankara Kent Konseyi bugün itibarıyla bin 300'ü aşkın delegesiyle, 3 binden fazla çalışma gurubu üyesiyle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre