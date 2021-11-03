Ankara Film Festivali Yarın Başlıyor!

Açılış töreninde festivalin Onur Ödülleri olan; Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Perihan Savaş'a, Sanat Çınarı Ödülü yazar, akademisyen ve edebiyat eleştirmeni Erendiz Atasü'ye ve Kitle İletişim Ödülü mizah yazarı, senarist, yönetmen Gani Müjde'ye takdim edilecek.

Açılış töreninde, bu yıl 10 filmin yarıştığı, festivalin ilk ya da ikinci film projelerine destek sunduğu Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nda 30 bin TL tutarında para ödülünün sahibi olacak yılın En İyi Projesi de açıklanacak.

5 Kasım'da ise Kızılay Büyülü Fener sinemasında bir haftalık sinema maratonu başlayacak. 12 Kasım'a kadar sürecek festivalde yılın merakla beklenen yapımları izleyiciyle buluşacak. Festivalde film gösterimleri Covid-19 için gerekli tüm önlemler alınarak gerçekleşecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet