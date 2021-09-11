Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı - Haberler
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Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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