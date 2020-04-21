Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı
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Karadağ, Ankara, Güncel

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı

ANKARA'da tiyatro oyuncusu Halit Karadağ (35) yüzüne taktığı virüs görünümlü maskeyle sokaklarda gezerek, vatandaşları sosyal mesafeye uyup, maske takmaları konusunda uyardı.

21.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:20
Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı
ANKARA'da tiyatro oyuncusu Halit Karadağ (35) yüzüne taktığı virüs görünümlü maskeyle sokaklarda gezerek, vatandaşları sosyal mesafeye uyup, maske takmaları konusunda uyardı.

Başkent'te oturan tiyatro oyuncusu Halit Karadağ, internet üzerinden sipariş ettiği maskeyi yeşile boyayıp, virüs görünümü kazandırdı. Karadağ, daha sonra yüzüne taktığı virüs görünümlü maske ile sokağa çıktı. Karadağ, ev arkadaşı doktor Burak Yığın'ın da aralarında bulunduğu 3 arkadaşı ile kentin en işlek meydanları Kızılay ve Ulus'un yanında, market ve pazarlarda gezerek, halkı sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Karadağ, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altındakileri de evde kalmaları konusunda uyardı. Karadağ, maskeli sokak gezilerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaşırken, görüntüler yoğun ilgi gördü.

'UYARMAK ADINA BÖYLE BİR ŞEY YAPTIK'Karadağ, evde kaldıkları günlerde insanları virüse karşı bilinçlendirmek amacıyla maske fikrinin akıllarına geldiğini söyledi. Karadağ, "Bu maskeyle sokaklara çıkıp insanlarla diyaloğa girerek, ilgilerini çekmek, tebessüm ettirmek, hem de uyarmak adına böyle bir şeye giriştik. Yanımda doktorumla beraber geziyorum. Hale, Ulus'a, Kızılay'a gittik. Otobüs duraklarını denetledik, eczanelere gidip, maske alımı yaptık. İnsanların çok değişik tepkileriyle karşılaştık. Kimisi çok komik buluyor, kimi sarılıp öpmek istiyor" dedi.'ÇOK İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLDU'Karadağ, internetten sipariş ettikleri maskenin uçlarını kendilerinin yaptığını ve yeşile boyadıklarını belirterek, "Biraz korkutucu olduğunu düşünüyorduk; ama insanlar görünce o kadar korkmadığını anladık. Sokaklara maskeyle çıktığımızda insanlara, 'benden korunmak için ne yapıyorsun?', 'merhabalar beni seviyor musunuz?' diyorum. 'Senden korkmuyoruz, 2 haftan kaldı', 'hepimiz önlemlerimizi aldık, buradan gideceksin' gibi tepkiler aldık" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: DHA

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