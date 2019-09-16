Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu

16.09.2019 11:50

Suriye'de kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçte, başkent Ankara'da 3'lü Suriye Zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'ne gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yi karşıladı. İki lider, başbaşa görüşmeye başladı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı. Saat 12.00 sıralarında başlayan baş başa görüşmenin ardından Erdoğan, saat 13.30'da Putin ile bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak üçlü zirvenin ardından liderler kameralar karşısına geçecek.

BEŞİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI ANKARA'DA

Astana formatında "Beşinci Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla bugün Ankara'da düzenlenecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya zirveden bir gün önce geldi. Ruhani'yi havalimanında valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand karşıladı. Rus lider Vladimir Putin ise bugün başkente gelecek.

Liderler Çankaya Köşkü'nde önce baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. Ardından da Suriye Zirvesi başlayacak.

ZİRVENİN ANA GÜNDEM BAŞLIĞI İDLİB

Ankara, rejim güçleri ve Rusya'nın saldırılarıyla 1 milyon insanın Türkiye sınırına dayandığı İdlib'de artık birkaç günlük ateşkeslerle çözümün sağlanamayacağını, asıl amacın kalıcı ateşkesi sağlamak ve insanların evlerine geri dönmesine imkan tanımak olduğunu dile getiriyor.

Ankara'nın zirvede, kalıcı ateşkesin sağlanması için bölgedeki radikal unsurlarla mücadelede koordinasyon ve işbirliğinin önemine vurgu yapması bekleniyor.

GÜVENLİ BÖLGE DE MASADA

Toplantıda İdlib'in yanısıra Türkiye ile ABD arasında Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili yürütülen çalışmalar, Münbiç ve Tel Rıfat'taki gelişmeler, Anayasa Komisyonu çalışmaları ve Suriye'deki siyasi geçiş süreci de ele alınacak.

İletişim Başkanlığı'ndan Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.