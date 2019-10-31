Ankara'da tartışma yaratan görüntü! İşçiler kaldırım taşındaki logoları kazıdı
Ankara'da kameraya yansıyan görüntü sosyal medyada konuşulmaya başladı. Sincan Belediyesi'ne ait ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin kaldırım taşlarına yaptığı logoları sildi.
Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler Ankara'dan. Sincan Belediyesi'ne ait ekiplerin, Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih Mahallesi Çarşamba Pazarı'nın yanındaki kaldırımda yaptığı ibareleri kazıdığı öğrenildi.
CHP'Lİ VEKİL SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ
Ankara'daki logo kazıma tartışmaları devam ederken, CHP'li milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan mesaj yayınladı. Özkan mesajında, "AKP'li Sincan Belediyesi, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı kaldırımlardaki Ankara Büyükşehir Belediyesi logolarını sildi!" dedi.
Kaldırım taşındaki logolar böyle kazıldı;
VİDEO: Ankara'da tartışma yaratan görüntü! İşçiler kaldırım taşındaki logoları kazıdı