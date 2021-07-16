Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi? Ankara'da bayramda ulaşım ücretsiz mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi? Ankara'da bayramda ulaşım ücretsiz mi?

Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi? Ankara'da bayramda ulaşım ücretsiz mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kurban bayramına sayılı günler kala başkent Ankara'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konu ise Ankara'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmayacağı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kabine Toplantısı" sonrasında yaptığı açıklamalardan sonra gözler belediyelerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi?

Kurban bayramına çok az bir süre kaldı. Türkiye'nin başkenti Ankara'da bayram süresince birçok kişi akraba ve eş dost ziyaretine çıkmaya hazırlanırken. Gözler toplu taşıma araçlarıyla ilgili gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Angaralı birçok vatandaş konuyla alakalı olarak internette arama yaparken, en çok "Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi?" soruları aratılmakta. Ankara'da toplu taşıma ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA'DA KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban bayramının birinci günü olan 20 Temmuz 2021 tarihinden bayramın son günü olan 23 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar Ankara'da EGO kart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçları ücretsizdir.

ANKARA'DA AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da yaşayan vatandaşların bir diğer merak ettiği konu ise Kurban Bayramı Arefe günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmadığı. Ankara'da Toplu taşıma araçları Kurban Bayramı Arefe günü normal geçiş ücretlendirmesi yapılacaktır. Ücretsiz geçişler sadece Bayram günlerini kapsamaktadır.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Seda Sayan Zeynep Bastık Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi? Ankara'da bayramda ulaşım ücretsiz mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:57:32. #1.14#

title