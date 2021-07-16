Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi? Ankara'da bayramda ulaşım ücretsiz mi?

Kurban bayramına sayılı günler kala başkent Ankara'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konu ise Ankara'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmayacağı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kabine Toplantısı" sonrasında yaptığı açıklamalardan sonra gözler belediyelerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi?

Kurban bayramına çok az bir süre kaldı. Türkiye'nin başkenti Ankara'da bayram süresince birçok kişi akraba ve eş dost ziyaretine çıkmaya hazırlanırken. Gözler toplu taşıma araçlarıyla ilgili gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Angaralı birçok vatandaş konuyla alakalı olarak internette arama yaparken, en çok "Ankara'da Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da otobüsler bayramda ücretsiz mi?" soruları aratılmakta. Ankara'da toplu taşıma ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA'DA KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban bayramının birinci günü olan 20 Temmuz 2021 tarihinden bayramın son günü olan 23 Temmuz 2021 saat 23.59'a kadar Ankara'da EGO kart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçları ücretsizdir.

ANKARA'DA AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da yaşayan vatandaşların bir diğer merak ettiği konu ise Kurban Bayramı Arefe günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmadığı. Ankara'da Toplu taşıma araçları Kurban Bayramı Arefe günü normal geçiş ücretlendirmesi yapılacaktır. Ücretsiz geçişler sadece Bayram günlerini kapsamaktadır.